Caminho de Cora passará por reformas e adequações em seu trajeto

A Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) publicou no último fim de semana, no Diário Oficial do Estado, portaria que autoriza reformas e adequações nos trajetos do Caminho de Cora Coralina nos Parques dos Pirineus e Serra de Jaraguá. Assim, serão revitalizados mais de 42 quilômetros de percurso.

A portaria também permite a implantação de novas estruturas e reformas necessárias no trajeto do Caminho de Cora Coralina. Segundo o governo, estas adequações garantirão “a integridade, segurança e monitoramento dos visitantes”. A medida visa beneficiar aventureiros que optam pela trilha de longo curso.

O Caminho de Cora foi reaberto no fim do mês de agosto, depois de ficar sem receber visitantes oficialmente desde março de 2020, por causa da pandemia do coronavírus.

Revitalização

O trajeto no interior do Parque dos Pirineus contará com trilha de 18 quilômetros. Dessa maneira, passará pela Guarita de Cocalzinho de Goiás e chegará na cidade de Pirenópolis. No caminho, está prevista a passagem pelo Pico dos Pirineus.

Já no Parque Serra de Jaraguá a trilha terá 24,2 quilômetros extensão. O Caminho de Cora neste trajeto vai do acesso Sul, saindo na parte Norte, com a passagem pela Rampa de Parapente e pelo Poção.

A portaria da Semad também estabeleceu o horário de funcionamento do trajeto no Caminho de Cora Coralina nos dois parques, que será único: das 8 às 17h. Assim, as unidades estarão fechadas às segundas-feiras, para manutenção interna. A exceção será no caso de feriados ou recessos, quando o fechamento será adiado para o primeiro dia útil posterior.

Caminho de Cora Coralina

O Caminho de Cora Coralina é uma trilha de 300 km em meio à natureza preservada. Assim, pode ser percorrida a pé, de bicicleta ou a cavalo, inteira ou por trechos. O percurso cruza as cidades históricas de Corumbá de Goiás, Pirenópolis, São Francisco de Goiás, Jaraguá e a Cidade de Goiás. Além disso, abrange também os municípios de Cocalzinho de Goiás, Itaguari e Itaberaí.

No Caminho também é possível praticar arvorismo, pêndulo, rapel, escalada, tirolesa e boia-cross em meio à paisagem única do Cerrado. No trajeto, os visitantes encontram serras, nascentes, cachoeiras, quedas d’água e corredeiras. Além disso, diversos rios e córregos para se refrescar.

Ao longo do caminho, nas áreas de descanso e pontos de apoio, textos de Cora Coralina integram o roteiro. A gastronomia é um atrativo a mais, valorizando elementos locais na composição de pratos das regiões por onde o Caminho passa.