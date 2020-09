Governo cria comitê para combater aglomerações em cidades turísticas em Goiás

Apos uma reunião por videoconferência com prefeitos de 16 municípios e também com representantes do Ministério Público de Goiás (MP-GO), ocorrida na última quarta-feira (9/9), o governador Ronaldo Caiado decidiu pela criação de um comitê permanente para atuar no enfrentamento à covid-19 nas cidades turísticas do estado nos próximos feriados prolongados.

A decisão foi tomada após o grande número de aglomerações registrado no feriado do 7 de setembro nos municípios considerados pontos turísticos em Goiás. Cidades como Pirenópolis, Aruanã e Caldas Novas ficaram lotadas de turistas de todas as partes, que transitaram livremente sem o uso da máscara.

A proposta de criação do comitê partiu do prefeito de Caldas Novas, Evandro Magal, e foi prontamente acatada por Caiado, que indicou como integrante o comandante geral da Polícia Militar, coronel Renato Brum e os secretários Fabrício Amaral (Turismo) e Tony Carlo (Comunicação). Também foi sugerida a participação de representantes do Ministério Público e da Secretaria de Estado da Saúde.

De acordo com o governador, a situação requer, além de um reforço nas medidas de conscientização da população, a adoção de punições mais rígidas. Ao comentar sobre as aglomerações registradas no último fim de semana, o promotor de Justiça do MP-GO, Aylton Vechi, também alertou para a necessidade de se intensificar a fiscalização e disse que ações no âmbito criminal devem ser consideradas.

Em Goiânia, 50% dos estabelecimentos descumprem protocolos sanitários, diz secretária

A preocupação com as aglomerações e transgressões das medidas adotadas contra o coronavírus também foi manifestada pela secretária de Saúde municipal, Fátima Mrué, que representou o prefeito de Goiânia, Iris Rezende, na videoconferência. Durante a reunião, ela anunciou que na capital as regras serão mais rígidas, já que foi constatado que 50% dos estabelecimentos fiscalizados estavam descumprindo os protocolos. Para ela, esse comportamento influencia negativamente a realidade de cidades vizinhas e turísticas.

“Fizemos uma portaria que torna essas regras mais rígidas, e os estabelecimentos que as descumprirem vão ser multados e fechados”, reforçou Fátima.