Caiado prorroga estado de emergência na saúde pública

Em um novo decreto publicado na noite da última quinta-feira (10/9), no suplemento do Diário Oficial do Estado, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), prorrogou por mais 120 dias a situação de emergência na saúde pública no Estado em razão da pandemia do novo coronavírus.

Goiás está em estado de emergência em saúde pública desde o dia 13 de março, quando foi publicado o Decreto nº 9.653, após a confirmação dos três primeiros casos de covid-19.

Conforme o novo decreto, a situação de emergência pode ser revista a qualquer momento, assim o prazo pode ser prorrogado novamente ou até diminuído, de acordo com a evolução da situação epidemiológica no Estado.

O decreto publicado pelo governador em 13 de julho, com normas e protocolos a serem seguidos para a reabertura e o funcionamento seguro do comércio e de outras atividades, segue inalterado e vigente.