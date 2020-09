Maguito Vilela e Adriana Accorsi aparecem empatados em pesquisa eleitoral

Em um cenário sem o atual prefeito Iris Rezende (MDB) e o senador Vanderlan Cardoso (PSD), os pré-candidatos à Prefeitura de Goiânia Maguito Vilela (MDB) e Adriana Accorsi (PT) aparecem empatados no primeiro lugar nas intenções de voto do eleitorado. Esse é o resultado de uma pesquisa realizada pelo Instituto Diagnóstico e divulgada nesta sexta-feira (11/9), pelo Sistema Sagres.

Conforme a pesquisa, a deputada estadual Delegada Adriana Accorsi aparece com 13% das intenções de voto, enquanto o ex-governador Maguito Vilela conta com 12,3%. A margem de erro é de 3,9%.

Na terceira posição, aparece o deputado federal Elias Vaz (PSB), com 6,2% das intenções de voto. Francisco Júnior (PSD) aparece com 5,8%, ocupando o quarto lugar, seguido do deputado estadual Alysson Lima (SD), que conta com 5,6% das intenções. A vereadora Dra. Cristina (PL) e o deputado estadual Major Araújo (PSL) aparecem empatados na sexta posição, com 5,0% das intenções de voto.

Logo abaixo, aparecem Virmondes Cruvinel (CD), com 4,5%; Thiago Albernaz (SD, que não é mais pré-candidato, com 3,7%; Wilder Morais (PSC), com 1,9% e Delegado Eduardo Prado (DC), com 1,6% das intenções.