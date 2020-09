Goiás tem mais de 162 mil casos confirmados de covid-19

O painel COVID, alimentado pelas secretarias de Saúde dos municípios de Goiás, registrou, às 17h20 deste sábado (12/9), 162.782 casos confirmados de covid-19 no estado. Os casos suspeitos já batem a marca de 217.383.

De acordo com a plataforma online, além desses, Goiás tem 153.003 recuperados da doença causada pelo novo coronavírus e 121.836 casos descartados. Já quanto aos óbitos provocados por covid-19, o estado tem, segundo a plataforma COVID, 3.793 confirmados, 226 suspeitos e 1.333 descartados. A taxa de letalidade está em 2,33%.

A faixa etária com a maior quantidade de mortes é a de 80 anos ou mais, com 982 óbitos. Os indivíduos de 70 a 79 anos são os segundos mais atingidos, com 966 óbitos. Logo depois estão as vítimas de 60 a 69 anos: 877 óbitos.

Os homens são, ainda, os que mais morrem pela doença no estado: são 2.261 vítimas do sexo masculino (59,6%) contra 1.532 vítimas do sexo feminino (40,4%).