Carro explode e motorista morre carbonizada após colisão com britrem, em Goiás

Um trágico acidente entre um veículo de passeio e um caminhão bitrem registrado na tarde do último domingo (14/9), na BR-452, município de Santa Helena de Goiás, terminou com uma vítima fatal. A motorista do carro morreu carbonizada após a explosão do veículo ocasionada pela batida.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o relato do motorista da carreta, que seguia no sentido Itumbiara/Rio Verde, dá conta de que, ao ver que o carro invadiu a contramão, tentou esquivar do acidente, piscando os faróis e buzinando, além de conduzir o autocarga para o acostamento, mas a manobra não foi suficiente para impedir a colisão frontal entre os veículos.

O acidente, que aconteceu por volta das 13h20 de domingo, provocou a explosão do veículo menor, logo iniciando um incêndio que se propagou pela vegetação e alcançou várias propriedades rurais, próximas ao Km-46 da rodovia.

Corpo será identificado por exame de DNA

De acordo com a PRF, além da corporação, atenderam o acidente também membros do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar, caminhões pipa da prefeitura e outros de fazendas, que também ajudaram a combater as chamas. O foi só foi controlado no início da noite de domingo. A rodovia ficou fechada por mais de uma hora para esse trabalho de combate ao fogo.

O atendimento final se deu às 20h10, com a constatação, por parte da perícia, que houve um óbito, mas que somente um exame de DNA poderá identificar o corpo, mas preliminarmente trata-se de uma mulher. Não foi possível identificar nem mesmo o veículo, que ficou totalmente destruído com a explosão.

Na carreta, estavam o condutor de 56 anos e sua esposa, de 57, que não tiveram ferimentos, mas foram encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para atendimento. Conforme a PRF, eles relataram ser de Araguari (MG), e tinham como destino a cidade de Mineiros (GO), para levar 37 toneladas de fertilizantes que, ao final, só conseguiram salvar 5 toneladas da carga, pois o restante também se perdeu no incêndio.