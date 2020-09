UEG Laranjeiras promove 9ª Semana de Cinema e Audiovisual

Desta terça (18/9) até a próxima sexta-feira (18/9) o Câmpus Goiânia-Laranjeiras da UEG promove a 9ª Semana de Cinema e Audiovisual. Assim, segundo os organizadores, o objetivo é discutir soluções criativas para a atuação profissional no mercado audiovisual regional no cenário pós-pandemia.

O evento é gratuito e prevê certificação mediante preenchimento de formulário a ser divulgado no chat da transmissão de cada mesa-redonda. Para oficina e workshop, as inscrições, também gratuitas, podem ser feitas pelo site www.sau.ueg.br.

Organizado pelo Curso de Cinema e Audiovisual e coordenado pela professora Dra. Thaís Oliveira, o evento acontece virtualmente via canal da UEG TV no YouTube. Dessa forma, ocorre nos períodos matutino e vespertino, com quatro mesas-redondas gratuitas. Além disso, há workshop de produção musical eletrônica com Vitor Jesus (Music Lab) e a oficina de gravação de vídeos com mídias móveis com o professor Dr. Marcelo Costa.

“Neste cenário de instabilidade, a Semana de Cinema e Audiovisual se reafirma como uma importante oportunidade de aproximar nossos alunos e professores de profissionais renomados e atuantes em nossa área, refletindo sobre as implicações deste momento histórico em nossa atividade profissional”, reflete a coordenadora do evento, professora Thaís Oliveira.

Programação

A abertura oficial da semana ocorre na terça-feira, às 10h, com a mesa-redonda “Comercialização de formatos / Novos formatos em audiovisual”, proferida pela professora da USP Dra. Monica Rodrigues. Além disso, participam Marianna Souza, da Associação Brasileira da Produção de Obras Audiovisuais (APRO) e Beto Gauss (Pródigo Filmes). A mediação é da professora Dra. Ana Paula Ladeira (UEG).

Na quarta-feira, a partir das 10h, acontece a mesa-redonda “Novas janelas de exibição para o cinema goiano”, com os realizadores Thiago Camargo (Mandra Filmes) e Daniel Calil (Pira Filmes). A mediação do professor Dr. Rafael de Almeida (UEG). Ademais, às 13h30, inicia-se a oficina “Gravação de vídeos com mídias móveis”, com o prof. Dr. Marcelo Costa (UEG).

Na quinta-feira, às 10h, acontece a mesa-redonda “Audiovisual em tempos de crise: experiências do cinema negro”, com os realizadores Flora Egégia (diretora e sócia do Estúdio Cajuína), Eduardo Rosário e mediação da professora Dra. Ceiça Ferreira (UEG). Além disso, às 13h30, o prof. Dr. Marcelo Costa (UEG) encerra a oficina “Gravação de vídeos com mídias móveis”.”

Na sexta-feira, a partir das 10h, a programação da 9ª Semana de Cinema e Audiovisual se encerra com a mesa-redonda Protocolos de produção audiovisual pós-pandemia, com o diretor-adjunto de operações e tecnologia do núcleo de rádio e TV da UFRJ, Caio César Loures, e Otavio Chamorro (Associação Brasiliense de Cinema e Vídeo). Dessa maneira, é mediado pela professora Dra. Geórgia Cynara (UEG). Posteriormente, às 16h, o produtor musical Vitor Jesus (Music Lab) realiza o workshop Produção musical eletrônica.

Serviço: 9ª Semana de Cinema e Audiovisual da UEG

Quando: 15 a 18 de setembro de 2020 (terça a sexta-feira)

Horário: A partir das 10h

Local: Canal da UEG TV no YouTube

Inscrições: Gratuitas para workshop e oficina