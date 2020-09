Maguito Vilela escolhe vereador Rogério Cruz como vice

O partido Republicanos oficializou, no inicio da noite do último domingo (13/9), o apoio ao ex-governador e pré-candidato à Prefeitura de Goiânia, Maguito Vilela (MDB), e indicou também o nome para compor a chapa. O vereador e 2º vice-presidente da Câmara Municipal de Goiânia, Rogério Cruz, foi escolhido para ser o vice de Maguito e estará ao seu lado no pleito.

Presente na reunião, o deputado estadual Pastor Jeferson Rodrigues declarou, em discurso, que foram realizados muitos diálogos e conversas sobre a importância da candidatura de Maguito à Prefeitura de Goiânia. De acordo com o parlamentar, o Republicanos viu que deveria compor a chapa do emedebista com um vice republicano.

“Sabemos do caráter e da capacidade de Maguito em ser gestor de uma cidade. Ele foi prefeito oito anos em Aparecida, transformando a cidade com investimentos e tornando a cidade reconhecida no Brasil e fora do Brasil e queremos isso também para Goiânia, e agora será prefeito aqui e nós estaremos apoiando”, disse.

Para o vereador Rogério Cruz, a indicação do partido para ser vice de Maguito foi uma surpresa. “De repente recebo uma ligação dizendo que meu nome estava na mesa do pré-candidato Maguito Vilela para compor a chapa como pré-vice-prefeito de Goiânia. Me senti muito honrado”, declarou.

Já o pré-candidato Maguito Vilela afirmou que recebeu o apoio do Republicanos e a indicação do nome de Rogério Cruz “como muito entusiasmo”. “É um partido aguerrido, que tem militância. um partido que repercute muito bem aqui na capital”, avaliou.

Estiveram presentes na reunião o presidente do Republicanos em Goiás, o deputado federal João Campos, o presidente do partido em Goiânia, deputado estadual Pastor Jeferson Rodrigues, do presidente estadual do MDB, Daniel Vilela do prefeito de Aparecida, Gustavo Mendanha, além de demais membros do partido como o vereador Sargento Novandir.