World of Warcraft: Shadowlands

Shadowlands é a nova expansão do aclamado jogo MMORPG World of Warcraft que está programada para ser lançada no dia 26 de outubro de 2020. World of Warcraft (ou WoW) é um dos jogos mais conhecidos no mundo dos games, lançado em novembro de 2004 o game perdura até hoje com suas quests, guildas e histórias, com um mundo inteiro e completamente virtual que vem sendo atualizado ano após ano. Como game do gênero de MMORPG ele é referência na comunidade, sendo um marco que influencia todos os jogos similares.

Para durar tanto tempo nesse mercado, em constante evolução, a desenvolvedora Blizzard lança expansões para WoW de forma regular com o intuito de manter a sua base de jogadores ativa, bem como resgatar de volta ao jogo, antigos players que deixaram a franquia. Dessa forma em 2019, no seu evento anual Blizzcon, a Blizzard anunciou sua mais nova atualização ao seu game: Shadowlands. Uma expansão que promete virar o mundo de Azeroth de ponta cabeça.

Com um novo mundo para o mapa chamado Terras Sombrias (nome da expansão) estão também prometidas 5 novas áreas para exploração: O Bastião, Ardena, Maldraxxus, Revendreth e A Gorja. Oribos a Cidade eterna será um novo centro para os jogadores, e uma mecânica nova: Pactos. Haverá 4 pactos dos quais os jogadores poderão fazer parte e completar missões exclusivas e receber itens, montarias e habilidades também exclusivas de seu pacto, os pactos serão: Os Kyrianos (guardiões ferrenhos que carregam a alma dos mortos); Os Necrolordes (soldados necróticos que travam guerras por todo o cosmo); os Feérios Noturnos (Defensores da natureza que sustentam o ciclo do renascimento) e por fim os Venthyr (Devoradores de pecado que ceifam Ânima das almas perversas). Também haverá uma masmorra dinâmica chamada Thanator, A Torre dos Malditos. Masmorras dinâmicas são fases desafiadoras que mudam toda a vez que o jogador entra nelas, poderá ser completada em grupo ou sozinho.

Foi anunciado que haverá ajustes na curva de experiência e de “levels” afim de tornar a jogatina menos maçante, os novos níveis trarão mais poderes e serão mudanças mais significativas na gameplay.

A pré-venda já foi aberta e os jogadores já podem adquirir a expansão com prêmios e itens extras por comprarem antecipadamente.

E você? Já jogou WoW? Gostou da nova expansão?