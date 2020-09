BanaLIVE: 2ª edição de festival on-line tem shows, podcasts e exposição

O Festival Bananada, que teve sua versão física de 2020, em Goiânia, adiada para o ano de 2021, faz de 23 a 27 de setembro a segunda edição do BanaLIVE, uma série de shows, podcasts, DJ Sets e exposição de arte digital, com produtores e artistas de todo o País. A transmissão do evento on-line será pela plataforma Twitch. Não haverá cobrança de ingressos, porém será possível fazer contribuições para o evento entre R$10 e R$100.

Assim, o line-up do BanaLIVE terá nomes como Rakta, Edgar, Luisa e os Alquimistas, Baile do Ganja, Hellbenders, Badsista e Rodrigo Alarcon. Além disso, Chico Bernardes e Mauricio Pereira, Betina e La Flama Blanca (Lisboa). Ademais, Mexicano, Lys Ventura e Flavia Durante.

A segunda live do festival on-line terá mais uma edição da “Blackbook”, que já teve versões físicas no Festival Bananada. Além disso, a exposição também já teve uma versão virtual durante a pandemia. A ação reunirá 30 artistas de todo o País.

A realização do BanaLIVE já havia sido adiantada em live no Instagram do Aproveite a cidade com o produtor e sócio do Festival Bananada, Lucas Manga. No bate-papo com a jornalista e criadora de conteúdo Paula Falcão, ele falou sobre perspectivas do cenário cultural e o que já mudou por causa do coronavírus. Segundo ele, isso propiciou um momento criativo nunca visto antes, porém com grandes desafios econômicos.

Lucas Manga contou também sobre formatos, plataformas como a @twitchbr, modelos de monetização físicos e virtuais. Ademais, sobre como artistas, realizadores e marcas estão se posicionando.

Festival Bananada adiado

O Festival Bananada 2020 foi adiado e, assim, sua 22ª edição deve acontecer apenas em 2021. Em entrevista ao Aproveite a cidade, o organizador do evento, Fabrício Nobre, justificou que as crises de saúde e econômica causadas pela pandemia do coronavírus, em todo o mundo, inviabilizaram a realização de um dos maiores festivais alternativos do País, que tem Goiânia como sede. O evento aconteceria de 17 a 23 de agosto.

Porém, segundo Fabrício Nobre, o evento acontecerá em agosto de 2021 e deverá ter novo formato. “O planeta inteiro vai estudar e testar novos formatos. Não sabemos como vai ser possível fazer. Não sei se maior, menor, se misto entre físico e virtual, quem disser que sabe, está mentindo”, relatou o produtor cultural.

BanaLIVE – 2ª Edição

Quando: De 23 a 27 de setembro

Onde: Twitch do Bananada