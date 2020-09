Carreta carregada de milho cai de viaduto sobre carro em Itumbiara-GO

Por volta das 12:30 de hoje (15), uma carreta carregada de milho a granel, com quase 40 toneladas de carga, caiu do viaduto de acesso à cidade de Itumbiara-GO, que fica a 190 km de Goiânia, no sul do estado.

Segundo uma testemunha que assistiu ao acidente, a carreta que trafegava em direção à divisa com Minas Gerais (norte-sul), o último reboque do Bi-trem repentinamente começou a tombar, momento em que todo o conjunto descolocou para a vala existente entre as duas pistas da BR-153, no km 701, e tombou entre o vão que divide as faixas de rolamento.Após sair da pista, a carreta caiu sobre um veículo que passava sob o viaduto, atingindo a parte frontal (capô), sem, no entanto, causar lesões no condutor desse automóvel.

Equipe da PRF chegou ao local e, de imediato, acionou o corpo de bombeiros para retirar o motorista da carreta, um homem de 36 anos, que ficou preso nas ferragens, e o estado é grave, apesar de estar consciente. A vítima foi socorrida e levada ao Hospital Municipal de Itumbiara. O trânsito no local ficou complicado, sob o viaduto, mas não interrompido.