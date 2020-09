EUA: Furacão Sally ganha força e avança em direção à costa do Golfo do México

O furacão Sally atingiu a costa central do Golfo do México nesta segunda-feira, 14, enquanto milhares de pessoas se preparavam para chuvas fortes e enchentes potencialmente fatais em uma área que engloba partes dos Estados da Louisiana, do Mississippi, do Alabama e da Flórida, nos EUA. O fenômeno provoca ventos de 160 quilômetros por hora e foi elevado para a categoria 2, em uma escala que vai até 5. O furacão deve atingir a fronteira entre Mississippi e Alabama na quarta-feira, 16, de acordo com o Centro Nacional de Furacões (NHC).

Meteorologistas disseram que a tempestade pode resultar em chuva volumosa ao longo dos dias na costa central do Golfo e esperam que o Sally possa desencadear uma onda de tempestades no delta do Rio Mississippi, na Louisiana, até a região do Panhandle, na Flórida, provocando enchentes com risco de mortes.

Até a noite desta segunda, a tempestade estava se movendo lentamente sobre as águas quentes do Golfo, que podem acelerar o seu fortalecimento. As prefeituras de Nova Orleans e Biloxi já pediram que os residentes permaneçam em casa durante as enchentes e alertaram para ocorrência de chuvas volumosas e tempestades fortes.

O furacão levou as empresas de energia a interromperem parte da produção de petróleo no Golfo do México nesta segunda. A produção de petróleo na região foi reduzida em cerca de 21%, o equivalente a 396.000 barris por dia, disse o Conselho de Segurança e Fiscalização Ambiental, enquanto a de gás natural foi paralisada em cerca de 25,3%.

A Royal Dutch Shell PLC disse que reduziu parte da produção em suas plataformas Olympus, Mars e Appomattox, enquanto a Chevron Corp. evacuou e fechou suas plataformas Blind Faith e Petronius. A BP PLC disse que evacuou pessoal não essencial das plataformas Na Kika e Thunder Horse.

O Louisiana Offshore Oil Port, um dos maiores terminais de exportação de petróleo do país, suspendeu as operações marítimas, de acordo com seu site. A Phillips 66 disse que começou a fechar sua Refinaria Alliance ao sul de Nova Orleans no fim de semana. A Valero Energy Corp. disse que estava avaliando as operações da refinaria.

A Administração Oceânica e Atmosférica Nacional disse que nesta temporada, de junho a novembro, espera a ocorrência de até 10 furacões – dos quais três a seis devem ser classificados como uma tempestade de categoria 3 ou superior a 3. Fonte: Dow Jones Newswires.