Goiás atinge o 1º lugar nacional no Ideb 2019

O estado de Goiás conquistou a maior nota do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de 2019, na avaliação do ensino médio, em todo o Brasil. Com 4,8, o estado também se tornou a única unidade da Federação a bater a meta individual estipulada para o ano de 2019.

Os dados foram apresentados em um evento realizado na tarde desta terça-feira (15/9), com a presença do governador Ronaldo Caiado e a secretária de Educação de Goiás, Fátima Gaviolli, e levam em conta a matrícula de 7,5 milhões alunos em 28,8 mil escolas de todo o Brasil.

Criado a partir de decreto federal em 2007, o Ideb é um indicador composto por dois tipos de dados: aprovação escolar, obtidos no Censo Escolar, e desempenho dos estudantes no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) em língua portuguesa e matemática.

Os resultados são divulgado a cada dois anos e trata-se de um monitoramento da qualidade do sistema de educação no país, que relaciona o desempenho dos estudantes em avaliações externas de larga escala com dados de fluxo escolar.

Quando se analisam apenas os dados da rede pública goiana, a nota é de 4,7, superior à meta estipulada de 4,4. Em Goiás, mais de 82% das matrículas do ensino médio são da rede estadual, de acordo com os dados de 2019.