Operação policial apura irregularidades no Detran-GO

A Polícia Civil do Estado de Goiás, através da Delegacia Especializada no Combate à Corrupção (Deccor), deflagrou, na manhã desta terça-feira (15/9), uma operação com o objetivo de apurar a prática de irregularidades em licitação do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás, o Detran-GO, para a emissão de documentos.

A operação, batizada de Stop Spooler, acontece desde as primeiras horas da manhã desta terça-feira e conta com 120 policiais. São cumpridos 25 mandados de busca e apreensão em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Indiara e também no Distrito Federal.

Conforme informações da Polícia Civil, a ação apura irregularidades em licitação do Detran-GO para contratação de empresa responsável pela impressão e entrega dos documentos de Certificado de Registro de Veículo (CRV) e Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV).

Os detalhes da Operação Stop Spooler serão informados ainda nesta terça-feira.