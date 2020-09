Goiânia Art Déco Festival 2020: 3ª edição será totalmente on-line

Desta quarta (16/9) até a próxima sexta-feira (18/9) acontece a 3ª edição do Goiânia Art Déco Festival (GADF 2020). O evento gratuito, que será realizado pela Faculdade Sensu, traz na pauta a preservação do patrimônio arquitetônico e urbanístico Art Déco da capital e também a revitalização do Centro. As inscrições e toda a programação serão on-line, devido a pandemia do coronavírus.

Segundo o produtor cultural, artista plástico, guia turístico e idealizador do Goiânia Art Déco Festival, Gutto Lemes, o Goiânia Art Déco Festival nasceu com a finalidade de promover o acervo arquitetônico a nível local, nacional e mundial. “As ações realizadas pelo evento proporcionam o pertencimento, a educação e o orgulho em relação ao patrimônio histórico Art Déco da capital”, diz Gutto.

O idealizador do Festival explica também que evento como o Art Déco Weekend em Miami, nos Estados Unidos, foi fonte de inspiração para o projeto. Além disso, eventos em cidades como Napier, na Nova Zelândia, e em Perpignan, na França, também serviram como referência. Entretanto, “Goiânia tem suas características próprias, o que exige uma originalidade na criação do Festival”, afirma.

Edifícios e monumentos tombados

O urbanista Attílio Corrêa Lima projetou Goiânia no estilo Art Déco inspirado por ideais parisienses, “no movimento surgido no ano de 1925”, como lembra Gutto Lemes

Os primeiros prédios construídos na capital, de 1940 a 1950, ganharam, então, uma arquitetura que fazia questão de representar o progresso e também a modernidade, num contraste com a arquitetura colonial da Cidade de Goiás, a antiga capital do estado.

Desses prédios, um conjunto de 22 edifícios e monumentos públicos de Goiânia foram tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), em 2003. Dessa maneira, ganhando o estatuto de patrimônio, para sua preservação, bem como assegurando suas características originais. A capital goiana é, então, um dos maiores acervos de itens de arquitetura Art Déco no País.

Recentemente, o Coreto da Praça Cívica foi restaurado pelo Iphan, em parceria com a prefeitura de Goiânia. As obra buscou valorizar o estilo Art Déco, com a recuperação integral da laje, dos pisos, bancos em granitina e revestimentos de pedra portuguesa na área externa.

A Torre do Relógio, na Avenida Goiás, começou a ser restaurada no mês de março. A obra, também realizada pelo Iphan, receberá reforço estrutural, recuperação do revestimento em pó de pedra, das áreas com fissuras e despendimento de reboco ocasionadas pelo avançado estado de deterioração. Além disso, irá restaurar os elementos geométricos arquitetônicos, restabelecendo seu estado de preservação e conservação, bem como a reativação do relógio.

Goiânia Art Déco Festival 2020

Quando: 16 a 18 de Setembro

Horário: das 19h30 às 21h

Inscrições: AQUI

Onde assistir: Canal do Youtube da Faculdade Sensu