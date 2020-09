Goiânia ganha mais um aplicativo de delivery de comida

Desde o começo de setembro está em operação em Goiânia um novo aplicativo de delivery. Trata-se do 99Food, plataforma de intermediação de entregas, que contempla majoritariamente o segmento da alimentação. A empresa iniciou as atividades no Brasil há nove meses, por Belo Horizonte (MG).

A chegada da plataforma de delivery a Goiânia ocorreu simultaneamente também em Brasília. Estas são as primeiras cidades do Centro-Oeste a receber o serviço. Nas semanas inaugurais, a ideia é conquistar usuários com o benefício de taxas de entrega grátis para todos os pedidos, além de bonificações.

Portanto, caso você ainda não tenha testado, vale baixar o app 99Food e aproveitar. Segundo a empresa, os ganhos dos entregadores não são afetados pela ação promocional.

99Food aposta que o uso de delivery será cada vez mais rotineiro

A perspectiva da empresa é que o serviço de entregas se torne cada vez mais uma ferramenta para ser utilizada no dia a dia. Assim, está apenas iniciando sua expansão. A 99Food, aliás, apresentou dados de uma pesquisa interna que mostra que entre abril e julho, 32% dos usuários aumentaram a frequência de pedidos.

Dentro do cenário da pandemia do coronavírus, a plataforma também constatou que 40% dos restaurantes cadastrados no app nunca haviam utilizado um serviço de entrega antes.

Além de Goiânia, Brasília e Belo Horizonte, onde ocorreu o pontapé inicial da operação nacional, o serviço já está disponível em Divinópolis (MG), Varginha (MG), Curitiba (PR), São José dos Campos (SP) e Teresina (PI).

Já as cidades de Itabira (MG), Poços de Caldas (MG), Santos (SP), Salvador(BA), Manaus (AM), Fortaleza (CE), Niterói (RJ), Jaboatão dos Guararapes (PE), Canoas (RS) e Aracaju (SE) estão na fase de cadastramento dos estabelecimentos. Ou seja, devem ser a próximas cidade a receberem a plataforma de delivery.