Goiás tem quase 4 mil mortos por covid-19

O painel COVID, plataforma alimentada pelas secretarias de Saúde dos municípios de Goiás, registrou, às 18h20 desta quarta-feira (16/9), 3.971 óbitos confirmados por covid-19, causada pelo coronavírus. O estado tem, hoje, 174.779 casos confirmados da doença, com casos suspeitos que já batem a marca de 218.115.

De acordo com a plataforma online, além desses, Goiás tem 164.440 recuperados da doença causada pelo novo coronavírus e 134.290 casos descartados. Além dos quase 4 mil óbitos confirmados, há, ainda, 222 mortes suspeitas e 1.377 descartadas. A taxa de letalidade está em 2,27%.

A faixa etária com a maior quantidade de mortes é a de 80 anos ou mais, com 1.022 óbitos. Os indivíduos de 70 a 79 anos são os segundos mais atingidos, com 1.011 óbitos. Logo depois estão as vítimas de 60 a 69 anos: 932 óbitos.

Os homens são, ainda, os que mais morrem pela doença no estado: são 2.360 vítimas do sexo masculino (59,4%) contra 1.611 vítimas do sexo feminino (40,6%).