Hospital Estadual de Jaraguá registra duas primeiras altas de Covid-19

Emoção, alegria e esperança, sentimentos que tomaram conta do Hospital Estadual de Jaraguá Dr. Sandino de Amorim (HEJA) nesta terça-feira, 15. Dois pacientes venceram a Covid-19, infecção causada pelo novo coronavírus, e receberam alta hospitalar. Eles vão seguir em casa com a fase final da recuperação.

O enfrentamento do coronavírus tem sido marcado como um dos maiores desafios para a saúde no Brasil e no mundo. Profissionais de saúde se esforçam para manter o equilíbrio em meio ao cansaço e ao medo, para oferecer o seu melhor aos pacientes. A vitória dos dois pacientes atendidos no HEJA ganha um sabor ainda mais especial, não só de dever cumprido, mas também de ânimo para continuar a batalha.

Celebração é a palavra que define as altas. Antes de deixar a unidade de saúde, os pacientes receberam festa e aplausos dos colaboradores do hospital, o que simboliza a vitória contra doença. Os recuperados também não esconderam a felicidade em vencer a batalha contra a doença. Eles exibiram um “Certificado de bravura” contra a Covid-19

Os dois pacientes, Batista Elias Campos, de 61 anos, e Severina Conceição Damasceno, de 84 anos, deram entrada na unidade de saúde no dia no dia 10 de setembro com sintomas de quadro clínico da Covid-19. Eles foram encaminhados para Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Covid do hospital.

O sucesso na recuperação dos pacientes se deve ao empenho da equipe multiprofissional que está na linha de frente de combate à doença, levando assistência segura aos internados. Profissionais que trabalham incansavelmente, com agilidade e competência sempre com foco na recuperação e no tratamento humanizado.

Para toda equipe do hospital é gratificante ver os pacientes se recuperarem. “A equipe se sente vitoriosa. “A nossa missão é prestar a melhor assistência possível e garantir que essas pessoas melhorem e possam retornar pra suas casas, para a suas famílias”, afirma a diretora de humanização Camila Marques. A diretora afirma ainda que a dedicação de todo o grupo tem sido fundamental para a que a unidade possa cumprir com o seu compromisso com a saúde.

Os pacientes se recuperaram do vírus e acabam de entrar para a estatística dos mais de 156 mil pacientes curados da Covid-19 em Goiás.