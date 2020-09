Prefeitura libera o funcionamento de clubes, cursos e escolas de esportes

A Prefeitura de Goiânia divulgou nesta terça-feira novo decreto municipal que autoriza a retomada dos cursos profissionalizantes, o funcionamento de clubes recreativos e escolinhas de iniciação esportiva para alunos acima de 12 anos de idade. Assim, a cidade segue ampliando a flexibilização, de acordo com o plano de reabertura gradual, que leva em consideração a condição de diminuição da curva de contágio pelo novo coronavírus, bem como da capacidade de leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) e enfermarias, tanto na rede pública quanto na privada da capital.

Segundo o novo decreto, o Gabinete de Gestão de Crise aceitou as solicitações dos estabelecimentos após considerar a atual realidade epidemiológica na capital. A análise foi baseada na capacidade assistencial da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) em relação à Covid-19.

O decreto da prefeitura de Goiânia explica que as “mencionadas atividades representam baixo reflexo no uso de transporte público coletivo e encontram-se em situação de colapso econômico em face da suspensão do acesso ao público alvo por mais cinco meses, o que gera a necessidade premente de demissões e possível insolvência.”

O que libera o novo decreto municipal

A partir do decreto está autorizado o retorno dos cursos profissionalizantes de capacitação (cursos livres). Segundo a prefeitura, estes são frequentados por pequenos grupos de alunos simultaneamente e estão com grande demanda. Além disso, são importante ferramenta para reinserção das pessoas no mercado de trabalho, diante do cenário provocado pela pandemia.

As escolinhas de iniciação esportiva também podem voltar a funcionar, mas apenas com alunos acima de 12 anos. O texto do decreto explica que os locais “são frequentados por pequenos grupos de alunos simultaneamente. E oferecem atividades de grande valia psicológica e física”.

Já a reabertura dos clubes recreativos só fica permitida para as atividades que já estão autorizadas a funcionar fora daqueles ambientes. Assim, funcionarão locais como academias, quadras poliesportivas, bares, restaurantes e outras atividades já autorizadas pela prefeitura de Goiânia. O documento não traz especificações sobre o uso de piscinas.