Subtenente dos Bombeiros de Goiás morre vítima de covid-19

O subtenente do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), Jarbas Pires Borges, de 40 anos, é o primeiro militar da ativa da corporação vítima fatal da covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Pires estava internado num hospital, em Aparecida de Goiânia, e acabou falecendo na madrugada desta quarta-feira (16/9) em decorrência de complicações ocasionadas pelo Sars-CoV-2.

O subtenente era natural de Rio Verde e estava no Corpo de Bombeiros há 20 anos. Pires estava internado no Hospital Garavelo, em Aparecida, com diagnóstico de covid-19. Infelizmente, o militar não resistiu à doença e veio a óbito.

Por meio de nota, o Corpo de Bombeiros lamentou a perda do colega. Veja abaixo:

“O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás lamenta profundamente o falecimento do nosso companheiro de farda, o Subtenente Jarbas PIRES Borges. O Bombeiro Militar faleceu em Goiânia em decorrência de complicações resultantes da covid-19. Nascido em Rio Verde, o militar tinha 40 anos e entrou na corporação em 2000, servindo a maior parte do tempo no 4º Batalhão em Rio Verde.Primeiro Bombeiro Militar da Ativa vítima do COVID-19, o Bombeiro estava lutando contra a doença no Hospital Garavelo em Goiânia, mas infelizmente não resistiu e veio a óbito nesta madrugada. Deixando 3 filhos.Prestamos nossas condolências e solidariedade aos familiares, amigos. A Corporação deseja força e união neste momento de dor e saudade.”