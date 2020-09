Telemedicina CASAG supera 10 mil atendimentos

Ao se aproximado dos 170 dias de seu lançamento, o serviço de Telemedicina da Caixa de Assistência dos Advogados de Goiás (CASAG) já contabiliza mais de 10 mil ligações recebidas, uma média de 60 chamadas diariamente. A ação abrange um universo de 200 mil pessoas em todo o estado e oferece orientações médicas importantes por telefone.

O serviço seria disponibilizado por três meses, como uma das medidas de enfrentamento à pandemia, adotadas pela Caixa de Assistência. Mas, diante do volume de atendimentos, o presidente da entidade, Rodolfo Otávio Mota, e sua diretoria, decidiram prorrogar o Telemedicina. “Tivemos a flexibilização de diversas atividades em Goiás, mas não é momento para abaixarmos a guarda. Observamos que nossos advogados e familiares ainda precisam desse cuidado”, diz Rodolfo.

O Telemedicina CASAG é uma ação solidária e foi lançado em 30 de março como parte de uma série de ações de enfrentamento ao vírus e contabiliza 10.225 ligações atendidas, até o último boletim lançado hoje, com dados do dia 11 de setembro.

Desde o lançamento do serviço, os médicos atendentes detectaram 1.348 pacientes com sintomas de síndrome gripal, que receberam as devidas orientações. Dos 10.225, apenas 211 tiveram realmente de ser encaminhados para atendimento de urgência/emergência por suspeita de Covid-19, cerca de 2% do total.

Dessa forma, o Telemedicina CASAG evitou que mais de 10 mil pessoas buscassem atendimento nas unidades de saúde público/privada. “A CASAG, colabora com seus meios para evitar a sobrecarga da rede hospitalar especialmente neste momento. Oferecemos um serviço eficiente, seguro e fundamental à advocacia”, avalia Rodolfo Otávio Mota.

A média de ligações diárias já chegou a 130 e no momento é de cerca de 60. No total acumulado, desde a implantação do serviço, a maior parte dos telefonemas duraram em torno de 5 a 10 minutos (3.361 ligações).

Os inscritos e inscritas, assim como seus familiares, podem, gratuitamente e sem limite de ligações, tirar dúvidas e receber orientações de uma equipe multidisciplinar altamente qualificada, composta por médicos, psicólogos e enfermeiros, através do 0800-042-0483. O Telemedicina CASAG é coordenado pelo comitê de combate ao novo coronavírus, presidido pelo médico intensivista Alexandre Richter, composto por profissionais de diversas áreas.