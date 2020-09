Wilder Morais é definido como vice de Vanderlan Cardoso

Após uma reunião entre os dois políticos na última terça-feira (15/9), o ex-secretário da Indústria e Comércio de Goiás, Wilder Morais (PSC), foi definido como o vice do senador Vanderlan Cardoso (PSD) na chapa para o pleito da Prefeitura de Goiânia. Wilder, que já havia confirmado que seria candidato a prefeito pelo PSC, teria sido procurado pelo governador Ronaldo Caiado (DEM), que lhe ofereceu a posição de vice na chapa do senador.

Wilder deve ser oficializado na chapa ainda nesta quarta-feira (16/9). A chapa com Vanderlan conta com o apoio fechado de Caiado, que chegou a conversar também com o MDB, mas o diálogo não vingou. A chapa de Maguito Vilela (MDB) e Rogério Cruz (Republicanos) conta com o apoio fechado do Patriota, PCdoB e Republicanos.

A um veículo local, o deputado federal Zacharias Calil (DEM) revelou que foi cotado para ser o vice de Vanderlan, mas não aceitou. “Meu trabalho na Câmara é importante e eu não largaria esse trabalho para ser vice”, disse, na ocasião. O parlamentar, então, teria indicado o nome de Wilder.