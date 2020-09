Veja quem são os candidatos à Prefeitura de Goiânia nas eleições 2020

Com o término do prazo para as convenções políticas, na última quinta-feira (16/9), os partidos já confirmaram os nomes que concorrerão nas eleições municipais deste ano. Em Goiânia, 15 candidatos vão disputar o cargo de prefeito, ou prefeita, de Goiânia. Agora, o prazo para se registrar a candidatura vai até às 19h do dia 26 de setembro.

Os candidatos confirmados para disputar a cadeira na Prefeitura de Goiânia foram:

Adriana Accorsi (PT)

Vice: Pedro Wilson (PT)

Alysson Lima (Solidariedade)

Vice: (Será divulgado)

Antônio Neto (PCB)

Vice: Guilherme Martins (PCB)

Cristiano Cunha (PV)

Vice: Carlos Moreira (PV)

Dra Cristina (PL)

Vice: Coronel Luís Rosa (PL)

Elias Vaz (PSB)

Vice: Genival Naves de Oliveira (PDT)

Fábio Júnior (Unidade Popular)

Vice: Alliny Marinho (Unidade Popular)

Gustavo Gayer (DC)

Vice: Alexandre Magalhães (DC)

Maguito Vilela (MDB)

Vice: Rogério Cruz (Republicanos)

Major Araújo (PSL)

Vice: Rose Castelo (PSL)

Manu Jacob (PSOL)

Vice: Luís Felipe Aguiar (PSOL)

Samuel Almeida (PROS)

Vice: Felizberto Tavares (Podemos)

Talles Barreto (PSDB)

Vice: Andrea Vecci (PSDB)

Vanderlan Cardoso (PSD)

Vice: Wilder Morais (PSC)

Virmondes Cruvinel (Cidadania)

Vice: Julimária Souza (Cidadania)

As eleições municipais 2020 ocorrerão no dia 15 de novembro, com 2º turno previsto para o dia 29 do mesmo mês.