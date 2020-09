Vereadora Dra. Cristina diz que foi sabotada pelo seu partido

Até então candidata confirmada para concorrer à Prefeitura de Goiânia, a vereadora Dra. Cristina declarou, nesta quinta-feira, 17, que foi “sabotada” por seu próprio partido, o Partido Liberal (PL). Conforme Cristina, seu nome não mais estará no pleito deste ano.

A parlamentar, que saiu do PSDB e foi para o PL no início do ano justamente para tentar chegar ao Paço Municipal, não escondeu sua frustração e decepção com a legenda. “O PL foi o partido que me garantiu que eu seria candidata, que não haveria recuo, mas não foi isso que eu assisti hoje. Eu fui sabotada pelo Partido Liberal, eu fui sabotada pela Executiva Estadual”, afirmou.

Conforme a Dra. Cristina, o argumento do partido de Magda Mofatto para tirá-la da disputa foi que ela não havia crescido nas pesquisas e não tinha viabilizado um vice. A vereadora questionou o argumento. “Em nenhum momento essa condição foi colocada na mesa. A campanha nem começou”, disse.

Agora, com sua saída da corrida eleitoral, Goiânia tem 14 candidatos ao Paço Municipal.