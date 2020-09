Bloqueio atmosférico perde força em Goiás e pode chover na próxima semana

O bloqueio atmosférico que mantém a massa de ar quente sobre o estado de Goiás começa a perder força já nesta sexta-feira (18/9), o que favorece o avanço de frentes frias à região central do Brasil. No início da próxima semana, o tempo deve ficar instável e uma chuva fraca pode cair em algumas regiões do estado.

O prognóstico para o fim da semana é da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, por meio do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehg), que tem para esta sexta previsão de tempo estável com sol em todas as regiões goianas.

Os destaques ficam para as temperaturas máximas e a umidade relativa do ar em declínio à tarde, podendo chegar a 12%.

A um veículo local, o gerente do Cimehgo, André Amorim, informou que a frente fria que vai em direção ao Sudeste do Brasil deve ter efeitos em Goiás, provocando instabilidade no tempo entre segunda e terça-feira da próxima semana e trazendo a possibilidade de chuva fraca.

Porém, o fenômeno não resolve o problema das queimadas. Chuva com intensidade, conforme Amorim, somente em outubro.