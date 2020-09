Preços oficiais do PS5 no Brasil

No dia 16 de setembro a Sony parou a internet com a sua conferência Playstation’s Showcase na qual ela revelou trailers e jogos novos, porém o mais importante de tudo: O preço de seus consoles.



O PS5 contará com uma versão com leitor de disco e uma versão somente de mídia digital, ambas custarão $ 499 e $ 399 dólares, respectivamente.



Aqui no Brasil o preço se converteu para R$ 4.999,00 a versão com leitor de disco e R$ 4.499,00 a versão digital, a data do início da pré-venda foi nessa quinta feira dia 17/09 e rapidamente as unidades disponíveis já foram esgotadas, o console chegará ao país no dia 19 de novembro.



Sua concorrente direta Microsoft ainda não revelou os preços de seus consoles aqui no Brasil, mas as apostas indicam que até o dia 22 de setembro a empresa finalmente irá anunciar os valores em reais.



O que achou dos preços? Pretende comprar quando lançar?