Procena 2020 debate dança e acessibilidade para artistas com deficiência

O Procena 2020, evento que discute a produção cênica em Goiás, está marcado para acontecer de 7 a 10 de outubro. Assim, em sua 3ª edição, terá duas novidades: será realizado inteiramente on-line e terá a dança, a acessibilidade e a profissionalização para artistas com deficiência como temas principais. Dessa maneira, toda a programação será transmitida através do YouTube, Instagram e Facebook e contará com libras e recursos de audiodescrição.

O evento oferecerá webinários e oficinas que promoverão o debate e a formação sobre os temas principais. Além disso, contará com espetáculos de dança, como “Dez Mil Seres”, da Cia. portuguesa “Dançando com a Diferença”. Também “die einen, die anderen – alguns outros”, da Cia. Gira Dança, do Rio Grande do Norte. Ainda serão apresentados “Berorrokan – A origem do mundo karajá”, pelo INAI/ NAIBF, de Goiás. e “Similitudo”, pelo Projeto Pés, do Distrito Federal.

Programação

O Procena 2020, previsto para ser realizado presencialmente neste ano, teve de adaptar toda a programação para o meio virtual.

“A realização virtual impediu o contato físico, porém ampliou o alcance do evento, gerando discussões que vão além das fronteiras, trocas de conhecimentos e experiências que podem enriquecer ainda mais a participação de todos”, comenta positivamente o coordenador do evento Thiago Santana.

A programação do Procena 2020 oferece oficinas de dança inclusiva e de criação cênica acessível em ambiente virtual, como “Corpo zona dissoluta”, “Movimente” e “Estranho hoje?!!, normal amanhã?!!!”. Além disso, conta webinários sobre formação em “Dança e recursos de acessibilidade”, “Políticas culturais e a produção de artistas com deficiência” e sobre “Corpos diferenciados e a cena”. Ainda será exibida a websérie “Essa é minha arte! Qual é a sua?”, durante todas as manhãs do evento.

A dança e a acessibilidade

O evento neste ano inaugura a proposta de, a cada edição, discutir uma linguagem artística cênica e sua relação com a acessibilidade. Dessa maneira, o Procena teve duas edições anteriores, em 2016 e 2018, quando os debates estiveram centrados nas perspectivas e mecanismos que envolvem a acessibilidade na produção cênica. Assim, as discussões apontaram a dança como uma linguagem que inclui e oferece mais possibilidades de acessibilidade para artistas e também para espectadores com deficiência.

“Esses debates nos fizeram decidir por começar esta nova proposta com a dança, suas contribuições para a produção cênica, seus processos formativos e composições estéticas da cena inclusiva e acessível”, justifica o coordenador do evento.

Santana destaca a importância de mecanismos de fomento incluírem exigências e orientações para uma produção inclusiva e acessível às produções artísticas.

Serviço: Procena 2020

Quando: 7 a 10 de outubro

Transmissão: Instagram, Facebook e YouTube do Evento.