Profissionais do Hugo participam de treinamento para curativos

Profissionais do Hospital de Urgências de Goiânia Dr. Valdemiro Cruz (Hugo) participam, durante setembro e outubro, de um curso sobre tratamentos, cuidados e coberturas de feridas. A prática e teoria é ministrada na modalidade educação continuada, ou seja, ininterrupta, para que as práticas sejam sempre discutidas e as experiências divididas entre os colaboradores.

“Nós que trabalhamos na linha de frente da saúde, sempre estamos em evolução e o Hugo, como um Hospital Escola, tem essa premissa, de fazer com que os colaboradores sempre sejam atualizados do que o mercado oferece de material, de saber quais as teorias e práticas aplicadas em todas as situações e essa metodologia desempenhada nesse sentido vai de encontro à filosofia do hospital”, esclarece Janine de Paula, gerente assistencial da unidade.

Um dos objetivos é reforçar aos enfermeiros, técnicos de enfermagem e residentes da enfermagem os conhecimentos quanto os cuidados que devem ser adotados para cada tipo de lesão. Os materiais de cobertura (para se cobrir uma ferida cirúrgica, uma lesão por diabetes ou problemas vasculares, por exemplo) são todos revisados, desde os mais emergentes, aos mais sofisticados, durante as aulas ministradas.

O formato do curso é todo presencial, com aulas teóricas, estudo de caso e aula prática. Ao final, o Hugo oferece uma certificação de 10 horas aulas a cada um dos participantes que atingirem o limite mínimo de presença. O término do curso está previsto para o dia 3 de outubro.