Gustavo Mendanha confirma Vilmar Mariano como vice

O candidato à reeleição da Prefeitura de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha (MDB), anunciou, na noite da última sexta-feira (18/9), o nome do vereador Vilmar Mariano, também do MDB, como seu vice na chapa majoritária. No anúncio, Mendanha lembrou que o pastor Romeu Ivo, da Igreja Esperança, havia sido confirmado antes para a vice, mas sua saída levou ao diálogo com Vilmar, conhecido como Vilmarzinho.

O vereador, que também é presidente da Câmara de Aparecida de Goiânia, sempre foi parceiro da prefeitura, de acordo com Mendanha. “O presidente da Câmara esteve comigo nesses quatro anos de mandato e cumpriu muito bem o seu papel à frente do Legislativo Municipal. Por isso, estou muito feliz com este momento, pois o Vilmarzin sempre teve compromisso com a cidade e juntos vamos fazer o melhor governo da história de Aparecida”, declarou.

O candidato a vice-prefeito, Vilmar Mariano, disse que recebeu com naturalidade o pedido de compor a chapa de Gustavo Mendanha. “Quando o Gustavo me ligou me propondo este desafio eu aceitei, mesmo que eu não tenha imaginado que surgiria essa oportunidade, pois estávamos com uma chapa montada”, disse.

A aliança em prol da reeleição de Gustavo Mendanha reúne o apoio de 20 partidos nesta eleição de 2020, sendo 17 formais e três de forma informal.