Secult Goiás participa da 14ª Primavera Nacional dos Museus

A Secretaria de Cultura de Goiás (Secult Goiás), preparou uma programação especial para a 14ª Primavera Nacional dos Museus 2020, que começa na próxima segunda-feira (21/9), e se estende até o dia 27 de setembro. O tema neste ano é “Mundo Digital: Museus em Transformação”.

O evento é realizado e coordenado pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) em parceria com as instituições museológicas de todo país. Devido à pandemia do coronavírus (Covid-19), toda a programação será on-line.

A participação da Secult na 14ª Primavera Nacional dos Museus 2020 inclui temas como Gerência de Museus, Bibliotecas e Instituto Goiano do Livro. Além disso, Arquivo Histórico e Superintendência de Patrimônio Histórico, Cultural e Artístico.

“Serão diversas atividades, como palestras, exposições virtuais, publicação de vídeocasts e podcasts”, informa a gerente de Museus da Secult Goiás, Keith Valéria Tito.

Compõem a grade museológica da pasta o Museu da Imagem e do Som de Goiás (MIS), o Museu Goiano Zoroastro Artiaga (Muza) e o Palácio Conde dos Arcos. Ademais, o Museu Ferroviário de Pires do Rio, o Arquivo Histórico Estadual e o Museu Pedro Ludovico.

Programação da Secult Goiás

A programação especial da Secult Goiás para a 14ª Primavera Nacional dos Museus 2020 é gratuita e poderá ser acompanhada pelas redes sociais dos museus e da Secult Goiás, bem como pelo canal da secretaria no YouTube.

Na programação do MIS, por exemplo, consta uma exposição virtual sobre o Lago das Rosas e um vídeocast com o historiador Iury Ercolani Moraes. Já o Muza disponibilizará o Podcast “Tecnologia: as transformações no campo museal”. O Museu Pedro Ludovico trará o Videocast “Memória e sociedade: problematizando a interação virtual no museu”.

O Museu Ferroviário de Pires do Rio faz um vídeocast sobre “Transformações digitais no mundo das locomotivas”. Além disso, o Palácio Conde dos Arcos faz um vídeocast chamado “Das pedras e das serras para as redes”, dentre outras atividades.

A programação completa dos museus de Goiás na 14ª Primavera Nacional dos Museus você confere AQUI!

Serviço: 14ª Primavera Nacional dos Museus 2020

Quando: De 21 a 27 de setembro

Onde: YouTube Secult Goiás