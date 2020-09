Fim de semana é de acidentes e mortes nas rodovias de Goiás

O fim de semana foi marcado por graves acidentes e mortes nas rodovias federais que passam por Goiás. Quatro pessoas morreram em quatro diferentes acidentes e pontos das BR-153 e BR-452, incluindo dois idosos, de 64 e 70 anos.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o primeiro acidente ocorreu na sexta-feira (18/9), quando um caminhão carregado capotou entre Anápolis e Goiânia, arremessando algumas pessoas na faixa de domínio da BR-153, que eram transportadas irregularmente na carroceria e junto à carga de milho verde. Um jovem de 29 anos veio a óbito após a carga ter se voltado toda sobre ele.

O segundo acidente ocorreu no mesmo dia, por volta das 21h30, no Km-184 da BR-452, em Itumbiara. O motorista de uma caminhonete, de 35 anos, morreu após colidir com um caminhão. O homem ficou presos entre as ferragens e não sobreviveu até dar tempo de ser resgatado.

Já no sábado (19/9), também na BR-452, em Bom Jesus de Goiás, no Km-132, um homem de 64 anos também veio a óbito após ser atropelado por uma motocicleta, por volta de 20h20, quando tentava atravessar a rodovia. O condutor da motocicleta e o passageiro foram removidos e levados para unidades hospitalares de Itumbiara.

Já o quarto acidente foi registrado no domingo (20/9), por volta das 16h30, na BR-153. Conforme a PRF, um idoso de 70 anos morreu depois que a ambulância em que ele era transportada capotou a caminho de Goiânia.

Segundo o condutor da ambulância, que pertence à Prefeitura de Piracanjuba, um outro veículo de passeio teria feito o retorno existente no local, já adentrando à pista principal de rolamento. A ambulância, então, para não colidir, manobrou repentinamente para um lado da pista, perdeu o controle da direção e acabou capotando.

No capotamento, o paciente que estava sendo transportado, um idoso de 70 anos, foi arremessado para fora da ambulância e não resistiu aos ferimentos, falecendo no local. Os demais passageiros, num total de três pessoas, que também estavam na ambulância foram encaminhados para hospitais em Goiânia.

O veículo que fez a manobra errada saiu do local sem prestar socorro e não pode ser identificado. O teste do bafômetros atestou negativo, mas, segundo a PRF, foram feitas autuações para a ambulância, por estar com excesso de passageiros (o veículo só poderia transporta duas pessoas além do motorista) e falta do uso do cinto de segurança.