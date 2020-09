Goiás é o estado com o menor tempo para abertura de empresas, diz boletim federal

Goiás é o estado que conta com o menor tempo para se abrir uma empresa em todo o país. Conforme o boletim do Mapa de Empresas, do Ministério da Economia, o goiano que abre uma empresa leva, em média, 1 dia e uma hora para concretizar a abertura.

Os dados do boletim do Mapa de Empresas se refere ao 2º quadrimestre de 2020. O prazo médio de Goiás, de 1 dia e uma hora para a abertura de uma empresa, representa uma variação de menos 11 horas em relação ao 2º quadrimestre deste ano.

Logo abaixo de Goiás, os lugares com o menor tempo para se abrir uma empresa são o Distrito Federal, com 1 dia 2 duas horas; o Mato Grosso, com 1 dia e 10 horas; Sergipe, com 1 dia e 10 horas e o Mato Grosso do Sul, com 1 dia e 13 horas.

Já os estados que apresentaram o maior tempo de abertura de empresas no 2º quadrimestre de 2020 são: Acre, com 3 dias e 10 horas; Paraná, com 3 dias e 14 horas; Pernambuco, com 4 dias; Santa Catarina, com 4 dias 1 uma hora e Bahia, com 7 dias e 18 horas.