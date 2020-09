Inscrições para Mostra ABD Cine Goiás, que integra o Fica, estão abertas

A Associação Brasileira de Documentaristas – Seção Goiás (ABD) abriu no fim de semana as inscrições para a 17ª Mostra ABD Cine Goiás. O prazo para o envio de filmes para a competição se encerra em 27 de setembro. A mostra integra a programação do 21º Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica 2020), que será realizado de 16 a 21 de novembro, em edição on-line, em razão da pandemia do coronavírus.

A 17ª Mostra ABD Cine Goiás tem o objetivo de divulgar, exibir e premiar obras audiovisuais goianas com duração de até 30 minutos. Assim, serão aceitas inscrições de até três trabalhos por pessoa, podendo ser ficção, animação, documentais e experimentais. Dessa maneira, caberá à curadoria tomar a decisão sobre a quantidade de obras de um mesmo realizador que serão selecionadas para o evento.

Podem ser inscritos filmes e vídeos goianos lançados a partir de 1º de janeiro de 2017, em qualquer formato de captação e finalização. Porém, os vídeos não podem ter sido selecionados em edições anteriores da Mostra ABD Cine Goiás.

O regulamento e o formulário, que deverá ser preenchido, já estão disponíveis para os interessados no site oficial do Festival. Além disso, a ficha de inscrição e os itens listados no parágrafo quarto do regulamento devem ser enviados para o e-mail: [email protected].

Como será a seleção da Mostra ABD Cine Goiás

A seleção dos filmes para a 17ª edição da Mostra ABD Cine Goiás será feita por um especialista da área de audiovisual de outro estado brasileiro. Segundo a organização, esta pessoa terá “reconhecida atuação no segmento”, e será escolhida pela Consultoria de Cinema da Secretaria de Estado de Cultura (Secult Goiás) para esta edição. Ademais, o júri de premiação será constituído por três membros de “destacada atuação audiovisual, e coordenado por um presidente.”

Ao todo, a Mostra irá distribuir R$47,5 mil em prêmios. Dessa maneira, o diferencial deste ano, além do formato totalmente on-line, é que todos os curtas-metragens que forem selecionados para a mostra receberão uma taxa de seleção, denominada José Petrillo, no valor de R$2 mil, cada um.

Se o mesmo filme for selecionado para a Mostra ABD e a Mostra Principal do Fica, a taxa de participação não será cumulativa. Porém, a taxa de seleção é acumulável com outros prêmios que o realizador venha a receber durante o festival.

Fica 2020

O Fica, um dos mais importantes eventos culturais do Estado e referência no Brasil e no mundo, será realizado entre os dias 16 a 21 de novembro. A medida se dá devido a atual realidade de Goiás e do Brasil, com isolamento e distanciamento social por causa da pandemia do coronavírus (Covid-19).

As inscrições vão até o dia 27 de setembro, e podem ser feitas pelo site oficial do festival. Em novo formato, o Fica 2020 traz um leque de atrações em sua programação. Além das mostras competitiva e paralela, haverá palestras, mesa de debates, oficinas, laboratório de consultoria, promovidos por meio de ferramentas digitais.