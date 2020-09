Microsoft compra Bethesda Game Studios por US$ 7.5 bilhões

Hoje dia 21 de setembro de 2020 às 10:02 da manhã Phil Spencer, chefe da divisão Xbox, anunciou em seu twitter oficial a mais nova aquisição para os estúdios Xbox: a gigante desenvolvedora de jogos Bethesda.

Isso mesmo, a Microsoft dona do Windows e da marca Xbox comprou um dos mais clássicos estúdios de games do mundo. Bethesda é o nome por trás de séries como The Elder Scrolls, Fallout, Doom, Wolfenstein, Dishonored e vários outros títulos, uma produtora que sempre desenvolveu jogos multiplataformas, a partir de hoje, irá trabalhar com os estúdios Xbox e acredita-se que seus futuros lançamentos serão também exclusivos do console.

$ 7,4 Bilhões de dólares foi o valor da compra, demonstrando que a Microsoft está investindo pesado em games e que não está de brincadeira quando o assunto é trazer jogos para seu console.

Xbox and @Bethesda have worked together for years. We share similar passions and beliefs. Proud to welcome them to Team @Xbox. Excited how we’ll advance gaming together for players everywhere https://t.co/0BcLULyFYF pic.twitter.com/2aectsejsk