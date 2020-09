Em Goiás, homem que estuprou e arrancou coração de idosa é condenado

Após ser denunciado pelo Ministério Público de Goiás (MP-GO), Igor Ribeiro Nascimento, de 19 anos, foi condenado a 26 anos e 5 meses de prisão pelos crimes de tortura e latrocínio (roubo seguido de morte) contra Thelma Mendonça de Carvalho, de 64 anos, além do pagamento de 450 dias-multa. O crime ocorreu no dia 25 de junho, em Aparecida de Goiânia. Após ser torturada e morta, a idosa teve o coração arrancado e jogado a um cachorro.

I gor também foi condenado, duas vezes, pela corrupção de menor de 18 anos. A sentença condenatória foi proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal de Aparecida de Goiânia, fruto de uma audiência realizada virtualmente que contou com a atuação da promotora de Justiça Simone Disconsi de Sá Campos.

Relembre o caso

Na ocasião do crime, em junho deste ano, Igor Ribeiro corrompeu uma menina e um garoto, ambos com 15 anos, para acompanhá-lo. De acordo com o MP-GO, eles se reuniram numa praça no centro da cidade para planejar o roubo na casa da idosa.

Enquanto Igor e o adolescente entraram no imóvel para render a vítima, a garota ficou do lado de fora vigiando, mas, logo depois, se juntou aos dois para buscar objetos de valor. Segundo o MP-GO, Thelma foi amarrada, amordaçada e trancada em um dos quartos da casa, e chegou a ser estuprada.

Antes de ser morta, a idosa conseguiu se livrar da mordaça e pedir socorro. Nas duas ocasiões ela foi dominada. Como os autores do crime encontraram apenas R$ 9 reais e dois aparelhos celulares, Thelma foi torturada, esfaqueada na barriga e teve os pulsos cortados. Igor cortou parte da mama da mulher e o coração e parte do pulmão foram arrancados. Todos os órgãos foram jogados aos cães da casa.

Em seguida, ainda conforme o MP-GO, Igor Ribeiro colocou um pano sobre o corpo, lançou sobre ele um líquido inflamável e ateou fogo, destruindo-o parcialmente. Em seguida, foram jogados terra e pedaços de madeira sobre a mulher, na tentativa de eliminar o cheiro de carne humana queimada.

Os três retiraram aparelhos eletrônicos, eletrodomésticos e móveis da residência.