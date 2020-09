Prêmio Goiás do Futuro estimula ideias sustentáveis na cidade de Goiás

O Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica) acontece tradicionalmente na cidade de Goiás. Porém, em 2020, será on-line, devido a pandemia do coronavírus. Assim, a Secretaria de Cultura de Goiás (Secult Goiás) criou nesta edição do evento o prêmio “Goiás do Futuro”, pensado exclusivamente para o município.

O prêmio “Goiás do Futuro”, segundo o governo estadual, “é uma maneira de voltar os olhos para a histórica Vila Boa, que foi palco das 20 edições do evento, e para onde ele deverá retornar em 2021, após a passagem do coronavírus”. A cidade é considerada berço da cultura goiana e é Patrimônio Mundial da Humanidade.

O principal objetivo da iniciativa é contribuir com a geração de renda na cidade e alavancar o turismo na região. Dessa forma, devem ser apresentadas ideias que visem tornar o município mais sustentável e inovador. Além disso, a proposta também tem como o intuito, mesmo que virtualmente, manter o vínculo do Fica com a cidade de Goiás.

As inscrições para o prêmio “Goiás do Futuro” estarão abertas no período de 23 de setembro a 23 de outubro. Assim, poderão ser feitas por meio do preenchimento de ficha de inscrição eletrônica no site do festival, onde o regulamento já está disponível. E importante: só podem concorrer à premiação cidadãos vilaboenses e aqueles que residem no município há mais de dois anos.

Como devem ser os projetos do prêmio “Goiás do Futuro”

Para o prêmio, serão aceitos projetos que visem soluções sustentáveis para a cidade de Goiás. Dessa forma, devem refletir sobre seus problemas e propor sugestões para uma melhor qualidade de vida da população local.

As propostas do prêmio “Goiás do Futuro” devem ter como foco tornar o município mais inovador e sustentável, abordando temas como: Cidades inteligentes, Agroecologia, Revitalização do espaço urbano e outros. Além disso, é importante que as propostas levem em conta aspectos de desenvolvimento econômico da região, aliando sustentabilidade ambiental à geração de renda para a população local. Aos vencedores serão distribuídos prêmios: para o 1º lugar, R$5 mil; R$3 mil para o 2º lugar; e R$2 mil para o 3º lugar.

O Fica 2020

O Fica, um dos mais importantes eventos culturais do Estado e referência no Brasil e no mundo, será realizado entre os dias 16 a 21 de novembro. A medida se dá devido a atual realidade de Goiás e do Brasil, com isolamento e distanciamento social por causa da pandemia do coronavírus (Covid-19).

As inscrições vão até o dia 27 de setembro, e podem ser feitas pelo site oficial do festival. Em novo formato, o Fica 2020 traz um leque de atrações em sua programação. Além das mostras competitiva e paralela, haverá palestras, mesa de debates, oficinas, laboratório de consultoria, promovidos por meio de ferramentas digitais.