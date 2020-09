Comitê libera retomada de eventos em Aparecida de Goiânia

Os membros do Comitê de Prevenção e Enfrentamento a Covid-19 de Aparecida de Goiânia autorizaram na terça-feira (22/9) a proposta de retomada das atividades de espaços de festas e eventos no município. Assim, serão reabertos mais de 260 estabelecimentos ativos e atividades relacionadas, como buffet, exposição aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário no município.

As regras e normas para o retorno dessas atividades constarão de portaria que será publicada ainda nesta semana. Porém, já está definido que os locais de festas e eventos deverão adotar todos os protocolos aplicados a bares e restaurantes. Dessa maneira, poderão ter número máximo de 100 pessoas, não podendo exceder a 30% da capacidade do estabelecimento e uma pessoa a cada 12m².

De acordo com a secretaria de Saúde, a decisão da retomada de eventos em Aparecida de Goiânia ocorreu após avaliação dos dados técnicos que mostram que as medidas de prevenção ao coronavírus deram resultado, como queda no índice de mortalidade e ocupação de leitos de UTI, além dos protocolos rígidos de prevenção a pandemia.

Arenas esportivas também serão liberadas em Aparecida de Goiânia

O Comitê também liberou a retomada, assim que publicada a portaria, de equipamentos recreativos e esportivos, como as arenas e quadras. Aparecida de Goiânia conta atualmente com 170 estabelecimentos ativos, sendo 70 deles arena. Inclusive, 15 possuem área maior de 1,2 mil m².

Para verificar o cumprimento das regras nestas atividades que tiveram a reabertura liberada, a fiscalização será reforçada, segundo a prefeitura. O descumprimento das normas ocasionará interdição, multas e cassação do alvará de funcionamento do estabelecimento.

O Comitê

O Comitê Municipal de Prevenção e Enfrentamento à Covid-19 de Aparecida de Goiânia se reúne semanalmente. Assim, analisará a situação epidemiológica da cidade para deliberar sobre as ações a serem tomadas no município.

Portanto, quando é pedida a retomada de alguma atividade de qualquer setor, o subcomitê técnico analisa os impactos, bem como o cenário e as implicações de atendimento à demanda. Ele submete a decisão ao Comitê, que mais uma vez discute o caso e delibera.