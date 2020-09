Goiás deve ter pancadas de chuva nesta quarta-feira (23)

A chuva deve voltar a cair em boa parte do estado de Goiás nesta quarta-feira (23/9). Segundo previsão do instituto Climatempo, a previsão para hoje é de muitas nuvens com pancadas de chuva à tarde e à noite.

Conforme a previsão do instituto, a temperatura mínima para hoje é de 22º e a máxima, 30º. A umidade do ar deve variar entre 28% e 76%. Já quanto à chuva, o volume pode chegar a 10mm.

Porém, a quinta e sexta-feira, 24 e 25, não devem ver chuva. A previsão para esses dias é de sol com muitas nuvens, mas sem chuva. A previsão se repete no sábado e domingo.

As chuvas nesta semana se devem à perda de força do bloqueio atmosférico que mantém a massa de ar quente sobre o estado de Goiás, o que favoreceu o avanço de frentes frias à região central do Brasil.

Porém, o fenômeno não resolve o problema das queimadas. Chuva com intensidade, conforme André Amorim, gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehg0), somente em outubro.