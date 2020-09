Polícia Federal cumpre mandados contra fraudes na Farmácia Popular em Goiás

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quarta-feira (23/09), uma operação com o objetivo de desarticular uma organização criminosa voltada à promoção de fraudes em desfavor do Programa Farmácia Popular, do Ministério da Saúde. Cerca de 70 policiais federais cumprem 17 mandados de busca e apreensão nos estados de Goiás, Mato Grosso, Paraná e no Distrito Federal.

De acordo com a PF, a investigação da Operação Abutre identificou que o apontado grupo criminoso adquiriu fundos de comércio de farmácias, mediante sucessão societária fraudulenta, encerrando, na sequência, as atividades comerciais. Assim, os suspeitos promoviam lançamentos inexistentes (vendas efetivamente não efetuadas – dispensação de medicamentos) no banco de dados do Programa Farmácia Popular, com o objetivo de desviar valores vultosos do referido programa federal.

Ainda conforme a corporação policial, ao menos R$ 10 milhões teriam sido desviados do programa, que foi criado com o objetivo de oferecer mais uma alternativa de acesso da população aos medicamentos considerados essenciais.

Foi determinado o sequestro de imóvel em condomínio de luxo, bem como o bloqueio judicial de várias contas bancárias em nome dos investigados.

A ofensiva visa identificar outras pessoas que teriam envolvimento com a organização criminosa, além de comprovar a destinação dos recursos públicos ilicitamente desviados, seja por meio de transferências para terceiros, aquisição de bens ou incorporação patrimonial em favor dos envolvidos.

** Com informações da Polícia Federal