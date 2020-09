Cerveja de mandioca produzida em Goiás beneficia pequenos agricultores

A produção de uma cerveja de mandioca regional deve mudar a realidade de pequenos agricultores de 19 municípios do nordeste goiano. O projeto foi anunciado pela Secretaria de Retomada do Governo de Goiás nesta quinta-feira (24/9). Trata-se de uma parceria da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa) e da Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária (Emater) com a Ambev, empresa brasileira dedicada à produção de bebidas.

Os produtores de agricultura familiar, incluindo kalungas, dos municípios de Cavalcante, Flores de Goiás, Posse, Buritinópolis, Alto Paraíso, Terezina de Goiás e Simolândia já estão cadastrados para fornecer mandioca. Além disso, uma equipe da Emater fará o levantamento da oferta de mandioca em propriedades de outras cidades. Assim, produtores de Alvorada do Norte, Campos Belos, Damianópolis, Divinópolis de Goiás, Guarani de Goiás, Iaciara, Mambaí, Monte Alegre de Goiás, Nova Roma, São Domingos, São João d’Aliança e Sítio d’Abadia devem entrar na lista de fornecedores.

Renda para produtores em situação vulnerável

De acordo com o relatório do cadastro, o projeto da cerveja regional, feita a partir da fécula de mandioca, atenderá pelo menos 73 pequenos produtores rurais. E a previsão divulgada pela Secretaria de Retomada é de que a Ambev compre 340 toneladas de mandioca dos produtores locais na primeira fase. A bebida será produzida na fábrica de Anápolis. Ademais, há perspectiva que a empresa adquira cerca de 750 toneladas do produto até o final do ano.

A iniciativa que vai fomentar a renda de agricultores familiares é apontada como uma das ações de retomada econômica para regiões do Estado em situação vulnerável por causa da pandemia do coronavírus. Assim, o secretário de Retomada, César Moura, afirma que uma de suas “principais missões é criar as conexões necessárias para levar desenvolvimento, emprego e renda à população que mais precisa da ajuda do Estado.”

Cerveja de mandioca da Ambev e estratégia de preços populares

Em 2018, a cervejaria Ambev lançou a cerveja de mandioca Nossa, também à base de fécula de mandioca, no Pernambuco. A bebida entrou no mercado com preços até 40% menores do que os da Skol, de acordo com informações da revista Exame. A estratégia da companhia é aumentar a atuação no segmento de cervejas mais baratas e com o diferencial de ter apelo regional.

Os Estados do Maranhão e do Ceará também ganharam seus próprios rótulos de cerveja de mandioca, respectivamente Magnífica e Legítima. Da mesma forma que em Goiás, no Nordeste 100% da mandioca usada na fabricação das cervejas é adquirida com pequenos produtores locais. Assim, além do valor mais acessível, a ideia é que o produto tenha impacto social.

Provavelmente você ficou curioso em relação ao possível nome da cerveja goiana da Ambev. Porém, não sabemos. Você tem alguma sugestão?