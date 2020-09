Coligação de Gustavo Mendanha esclarece mudança em registro de chapa

A coligação partidária Aparecida é Certeza, composta pelo MDB e outros 18 partido, veio a público para esclarecer a alteração do nome do vice de Gustavo Mendanha, que concorre à reeleição em Aparecida de Goiânia.

Conforme a nota, se trata “de uma comunicação meramente formal a justiça eleitoral”, e a substituição do nome de Romeu Ivo pelo de Vilmar Mariano ocorrerá em ato contínuo. Veja abaixo:

“A coligação Aparecida é Certeza, formada por MDB e 18 partidos, esclarece que realizou nesta quarta-feira, 23, o registro de candidatura da chapa majoritária nas eleições de 2020. Explica que seguindo a norma eleitoral, consta no registro a ata da convenção do dia 15, onde está listado o nome do então pré-candidato a vice-prefeito, Romeu Ivo. Trata-se de uma comunicação meramente formal a justiça eleitoral, e a substituição ocorrerá em ato continuo onde será comunicado oficialmente o nome do vereador Vilmar Mariano como candidato a vice-prefeito, conforme informado no dia 18 de setembro.

Compõem a chapa PL / PMN / PSD / PODE / PSL / PSB / MDB / PATRIOTA / PP / PTC / REPUBLICANOS / PMB / PSDB / PV / DC / PT / SOLIDARIEDADE / PC do B / PDT.

O PROS, que abriu mão da pré-candidatura do deputado estadual Cairo Salim à Prefeitura, também será adicionado à Coligação.”