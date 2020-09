Hugo reforça importância do Serviço Social durante período de pandemia.

Profissionais do Serviço Social do Hospital de Urgências de Goiânia Dr. Valdemiro Cruz (Hugo) participam de Educação Continuada. Intenção é fortalecer os trabalhos voltados aos cuidados e ao atendimento à família do paciente frente à pandemia provocada pelo coronavírus.

O trabalho tem como metodologia uma Roda de Conversa, a fim de aumentar ainda mais o entrosamento entre os profissionais, que trocam as experiências. Nesta ocasião, a temática abordada são os Cuidados destinados a familiares em tempo de pandemia. “Nossos profissionais já têm todas as informações dos cuidados quanto à situação que enfrentamos, mas como o Serviço Social é um trabalho desenvolvido individualmente, procuramos sempre abordar de modo a atender de um a um”, informou a coordenadora multidisciplinar, Letícia Vieira.

Letícia informa que o objetivo principal era reforçar com os colaboradores as demandas do Hugo em atendimento conforme o Procedimento Operacional Padrão (POP), bem como pela Organização Mundial de Saúde (OMS), com intuito de capacitar ainda mais os profissionais para promover ações de prevenção e controle da disseminação da COVID-19.

“O Hugo busca, de forma efetiva, oferecer assistência segura e de excelência para os pacientes, acompanhantes e profissionais”, ainda salienta o médico intensivista e diretor técnico da unidade Eros de Sousa. Segundo ele, o atendimento individualizado se dá, porque, prestar assistência social desta forma, faz com que a humanização seja fortalecida ainda mais no ambiente hospitalar.

A Roda de Conversa tem como objetivo socializar sobre os processos de trabalho, uso de protocolos e promover o uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI), além de todo manejo com o paciente diante de um momento tão crítico de saúde pública.

Abordar sobre os cuidados destinados a familiares é compreender a dimensão e constituição de cada família atendida na Unidade, redescobrindo os valores em tempos de pandemia. “São esses momentos que cada um quer e precisa de estar juntos e essa união, a atual conjuntura, nem sempre é possível, o que faz com que possamos repensar em maneiras diferentes de esse afeto ser reforçado, mantido e até renovado”, ressalta Vieira.