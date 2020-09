Amazon Luna o novo serviço de jogos em nuvem da Amazon

Ontem, dia 24 de setembro, a Amazon lançou em seu novo serviço de streaming de games em nuvem! Amazon Luna!

Luna será um serviço de streaming de games em nuvem, isso significa que ele é semelhante ao Google Stadia porém, com toda a estrutura e conhecimento de cloud que a Amazon possui. Streaming de games na nuvem é um “netflix” dos videogames, em que você acessa o conteúdo mas sem a necessidade de um processamento local.

Essa tecnologia requer uma alta capacidade de internet(no mínimo 10Mbps de velocidade e com consumo de 10GB/hr), um mouse e teclado ou um controle. A tecnologia é compatível com PC, Mac, iPhone, iPad e Fire TV. Luna também tem um controle a venda, o Luna Controller que por enquanto só poderá ser comprado por quem recebeu um convite para participar do projeto. É possível requisitar um convite através do site que está linkado no fim da matéria (é importante ressaltar que o serviço só está disponível nos Estados Unidos).

Luna suporta tanto 2.4GHz quanto 5.0GHz, no entanto o recomendado é 5.0GHz pela própria Amazon.

A Amazon afirma também que os seus jogos serão transmitidos em 1080p em geral, mas alguns títulos selecionados poderão alcançar os 4K.

O serviço também contará com um sistema de assinatura mensal opcional que trará jogos novos mensalmente para a biblioteca dos assinantes. Luna+ custará cerca de $ 5.99 dólares por mês enquanto o acesso antecipado durar, ainda não foi informado o preço final da assinatura.

Com relação ao seu catálogo disponível, tanto Ubisoft quanto a Capcom já afirmaram que irão disponibilizar seus jogos para os assinantes, portanto Assassin’s Creed Valhalla, Resident Evil IV, e seus outros títulos estarão disponíveis no console (além de outros jogos de estúdios menores).

É uma ideia inovadora com muito potencial, se for feita da forma correta. E a pergunta é: a Amazon será capaz de acertar onde a Google errou?

E você? Pretende aderir ao Luna quando ele chegar ao Brasil?

The all-new cloud gaming service from Amazon that makes it easy to play great games on devices you already own. Request an invite to early access: https://t.co/AjMs9eOaeK pic.twitter.com/1HsRUVNmvJ — Amazon Luna (@amazonluna) September 24, 2020