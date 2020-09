Caiado anuncia chamamento de novos delegados da Polícia Civil

O governador Ronaldo Caiado (DEM) anunciou, na manhã desta sexta-feira (25/9), o cronograma para o chamamento dos novos delegados da Polícia Civil do Estado de Goiás. Os servidores foram aprovados no concurso do ano de 2018 e começarão a ser nomeados a partir do mês de outubro deste ano.

O anúncio do cronograma foi feito pelo governador numa reunião na Escola Superior da Polícia Civil. Os candidatos foram aprovados no certame em 2018 e, desde então, aguardam a nomeação para o cargo. Conforme anunciado pelo governador, as nomeações terão início já no próximo dia 1 de outubro.

Caiado adiantou que serão 20 delegados nomeados por mês até janeiro de 2021. O gestor comemorou o feito pelo Twitter:

“Palavra dada é promessa cumprida. Anunciamos hoje o chamamento dos delegados aprovados no concurso de 2018, que em outubro deste ano eles começam a tomar posse, algo que não ocorria desde 2014. Serão 20 delegados por mês até 1º de janeiro de 2021.”