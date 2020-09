Após afastamento de padre Robson, novo reitor toma posse no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, em Trindade

Mudança acontece cerca de um mês após o gestor anterior se licenciar do cargo devido a investigações do MP-GO sobre possíveis desvios de doações de fiéis. Padre João Paulo Santos é o novo responsável e assumiu posto no domingo (27).