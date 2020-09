Hospital de Pirenópolis promove inclusão de surdos

A direção do Hospital Estadual Ernestina Lopes Jaime (HEELJ), em Pirenópolis, promoveu na tarde da última quinta-feira, 24 uma palestra visando facilitar a inclusão de surdos no processo de serviços de saúde. A diretora de humanização do HEELJ, Gisela Jayme, disse que o objetivo foi comemorar o Dia Nacional dos Surdos demonstrando comprometimento com a causa.

“Chamamos uma pessoa graduada e que com conteúdo para mostrar a capacidade de interação dessas pessoas com a comunidade. O objetivo foi justamente chamar a atenção para a necessidade de quebrar barreiras e fazer uma inserção de forma contínua”, explicou.

A palestra aconteceu na parte externa do HEELJ como forma de manter o distanciamento social e permitir o acesso dos colaboradores. Arethéa Pereira Carvalho, 44 anos, surda, graduada em Gastronomia pela UEG, fez um breve relato sobre sua história de vida, relatando as dificuldades que tem enfrentado e que em geral os surdos enfrentam em relação à comunicação com os ouvintes.

A palestrante frisou também as dificuldades enfrentadas por ela enquanto estudante do Ensino Fundamental, uma vez que, ainda não adquirira contato com a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), língua própria da comunidade surda (Reconhecida pela Lei N 10.436 de 24 de abril de 2002 e regulamentada pelo Decreto N 5.626 de 22 de dezembro de 2005).

“Ela ressaltou a importância e necessidade dos órgãos públicos estarem se adaptando e adequando as acessibilidades às pessoas surdas, para que haja melhor interação e comunicação entre ambas as partes, principalmente aqui em Pirenópolis por se tratar de cidade turística.

Para essa troca de experiência, Arethéa contou com o apoio da Professora e intérprete da língua de sinais, Kátia Marilene de Morais Pina, 51 anos, pós graduada em Geografia Meio Ambiente e Turismo pela UEG, com cursos de capacitação em LIBRAS.

“Vamos prosseguir com essa proposta de humanização e inclusão social em todos os níveis, porque a nossa meta como gestores da saúde é garantir plenas condições de vida para toda a comunidade”, finaliza Gisela Jayme.