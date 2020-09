Ministro de Bolsonaro vem a Goiânia para lançamento de obra

O ministro da Infraestrutura do governo Bolsonaro, Tarcísio Gomes de Freitas, está em Goiânia para participar, na manhã desta segunda-feira (28/9), do lançamento das obras do Anel Viário de Goiânia e Aparecida de Goiânia. O evento terá a presença do ministro e do governador Ronaldo Caiado e deve ter início às 9h45.

Os serviços de restauração e as obras de adequação dos retornos existentes no Anel Viário foram executados pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).

Conforme informações do governo de Goiás, a obra faz parte de um conjunto de ações realizadas pelo governo federal, que visa a recuperação e manutenção do trecho conhecido como Anel Viário, que liga às rodovias BR-060 e BR-153 entre Goiânia e Aparecida de Goiânia.

O evento de lançamento da obra terá início às 9h45 no Anel Viário, Avenida V-008, KM 45, 20, no Bairro Mansões Paraíso, em Aparecida de Goiânia.

Polêmica no Dnit

Segundo adiantado pelo Estadão, contratos assinados pelo atual ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, quando ele era diretor do Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), estão sob investigação da PF (Polícia Federal) por suspeita de corrupção.

O ministro não é formalmente investigado, porém, o nome dele é citado 17 vezes ao longo das 59 páginas do inquérito.