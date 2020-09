Onda de calor no Brasil faz temperatura de Goiânia beirar os 40°C

Tá calor? Vai piorar! Vários sites de meteorologia alertam para uma forte onda de calor a partir desta semana, em todo o Brasil, com temperaturas que estarão em torno dos 40°C, inclusive em Goiânia. Segundo o Climatempo, o aumento da temperatura no Centro-Oeste se dá após a diminuição da nebulosidade na região. Agora, o tempo está secando e já pudemos sentir os efeitos disso no primeiro final de semana da Primavera.

Em Goiânia, nesta segunda-feira (28/9), haverá sol e poucas nuvens, com temperatura máxima de 38°C. Assim, o pico deve ser por volta das 14h. Não há qualquer possibilidade de chuva na capital, e a umidade está baixa, variando entre 12% e 33%.

Ao longo desta quinzena, de acordo com o Climatempo, a capital viverá dias muito parecidos com esta segunda-feira. Dessa forma, as máximas variam entre 32°C e 38°C. Já as mínimas oscilam entre 18°C e 24°C nos próximos 15 dias.

Em Outubro estará ainda mais calor

De acordo com o Climatempo, poucos lugares do Brasil terão refresco nas temperaturas depois da virada de mês. “Setembro vai terminar quente e outubro vai começar como um forno”, alerta o site de meteorologia. Assim, o excesso de calor só não deve afetar o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Por lá, os dois estados vão sentir a influência da nebulosidade e a chuva de frentes frias.

Nas outras regiões do País, porém, há possibilidades de recordes nas temperaturas, em meio a onda de calor. Há chance de São Paulo ter novo recorde de calor superando os 34,1°C, dos últimos dias. Também há a projeção de que o Rio de Janeiro possa atingir a marca dos 40°C pela primeira vez em 2020.