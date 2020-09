PC-GO desarticula grupo criminoso suspeito de furto e receptação de carga alimentícia

A Polícia Civil de Goiás (PCGO), juntamente com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), desarticulou, no último domingo (27/9), uma associação criminosa especializada em furto e receptação de cargas alimentícias. O grupo é suspeito de mais de cinco furtos de cargas de leite em pó.

A prisão dos suspeitos, realizada através da Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas (Decar) na Operação Piratas do Volante, ocorreu em um galpão no Setor dos Funcionários, em Goiânia. De acordo com a polícia, o grupo vinha sendo monitorado pela força-tarefa das duas instituições desde julho deste ano.

Ainda segundo a PCGO, os integrantes da associação criminosa teriam sido responsáveis por mais de cinco furtos mediante fraude e abuso de confiança de expressiva quantidade de leite em pó. Os furtos ocorreram nos estados de São Paulo e Minas Gerais, com receptadores sediados em Goiás. As subtrações teriam contado com a participação direta dos motoristas encarregados pelos transportes das cargas, os quais recebiam mais de R$ 20 mil para o “serviço”.

Na ocasião da deflagração da ação mais de 30 toneladas de leite em pó subtraídos em São Paulo foram recuperados. A carga está avaliada em mais de R$ 600 mil. Além disso, ainda conforme a PCGO, seis pessoas foram presas em flagrante.

As pessoas autuadas responderão pelos crimes de receptação e associação criminosa.