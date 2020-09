Vacinação antirrábica chega às regiões Leste, Norte e Noroeste de Goiânia

Campanha Nacional de Vacinação Antirrábica, iniciada em Goiânia no dia 14 de setembro de 2020, chega a terceira semana. A partir da segunda-feira, 28, a Prefeitura de Goiânia disponibilizará por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), 12 postos para aplicação das doses nas regiões Leste, Norte, e Noroeste. A vacinação nesses locais irá até o dia 10 de outubro nas modalidades drive thru e pedestre, das 9h às 16h.

O cronograma de vacinação com os locais e horários de atendimento está disponível no site da SMS através do link: https://saude.goiania.go.gov.br/campanha-de-vacinacao-antirrabica-2020/ . Até o momento foram vacinados 6.203 animais, mas a meta da SMS é de alcançar o total de 189 mil pets.

A vacina é gratuita e pode ser aplicada em cães e gatos a partir de três meses de idade. Os responsáveis pelos animais deverão utilizar máscara durante sua permanência nos postos de vacinação. Os locais serão preparados para realizar a imunização dos animais de forma segura, atendendo aos protocolos de segurança.

É importante ressaltar que a vacina antirrábica é a única forma de prevenir a raiva animal, enfermidade que pode ser transmitida ao ser humano pela saliva de animais infectados, principalmente por meio da mordedura. Em humanos a doença pode ser fatal em quase 100% dos casos. O último caso de raiva humana em Goiânia foi em 1999 e de raiva canina no ano de 2000.

** Com informações da Prefeitura de Goiânia